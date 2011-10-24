版本:
中国
中国财经 | 2011年 10月 24日 星期一 09:22 BJT

丰田大型研发中心落户江苏

路透东京10月22日电---丰田(7203.T)周六称，该公司将投资6.89亿美元，在中国常熟市建立低排放汽车技术研发中心。

中国政府希望全球汽车巨头在中国开发环保汽车技术，与中方合作夥伴分享技术。

丰田称，新研发中心距上海仅约100公里，工程预计将于2013年完工并投入运行。丰田称，还将与合资公司合作夥伴方以及其他汽车厂商在环保技术方面进行合作。

丰田称，该研发中心将研发搭载国产混合动力总成的车辆，在2015年左右实现在广汽丰田和一汽丰田的生产和销售。（完）

编译：黎黎 发稿：朱淑珍

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐