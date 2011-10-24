丰田大型研发中心落户江苏

人民币放量大幅收跌 外储跌破3万亿美元刺激尾盘购汇
路透上海/北京2月7日 - 人民币兑美元即期周二大幅收跌近200点，中间价则微升2点。交易员指出，客盘实需购汇仍较多，而美元指数隔夜企稳反弹亦提振买气；午后汇率虽一度小幅回调，但近收盘时1月外储数据公布，超预期跌破3万亿美元刺激尾盘购汇，且央行并未出手控制跌幅，令汇率再度走贬。
路透东京10月22日电---丰田(7203.T)周六称，该公司将投资6.89亿美元，在中国常熟市建立低排放汽车技术研发中心。
中国政府希望全球汽车巨头在中国开发环保汽车技术，与中方合作夥伴分享技术。
丰田称，新研发中心距上海仅约100公里，工程预计将于2013年完工并投入运行。丰田称，还将与合资公司合作夥伴方以及其他汽车厂商在环保技术方面进行合作。
丰田称，该研发中心将研发搭载国产混合动力总成的车辆，在2015年左右实现在广汽丰田和一汽丰田的生产和销售。（完）
编译：黎黎 发稿：朱淑珍
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路透2月7日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周二收市价及比价:(本地时间16:16时，1港元=0.88647人民币)
路透北京2月7日 - 中国国家外汇管理局中央外汇业务中心党委书记刘薇表示，2017年外汇储备管理，要密切跟踪国际国内经济金融形势变化，不断优化外汇储备货币和资产结构，加强投资能力建设和风险管理，不断提高经营管理水平。