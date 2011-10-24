摇滚歌星邦乔维开慈善餐馆

里约奥运：加拿大选手德格拉斯有望接班博尔特 成为新一代“跑神”
路透里约热内卢8月18日 - 牙买加短跑运动员博尔特在赛场上所向披靡，而加拿大选手德格拉斯(Andre De Grasse)或许最有希望成为他的接班人。
路透纽约10月20日电---摇滚歌星乔恩・邦乔维（Jon Bon Jovi）涉足餐饮业开了一家餐馆，餐馆菜单没有价格，仅建议用餐者捐献能抵餐费的款项。
这家餐馆名为心灵厨房（Soul Kitchen），周三在新泽西州雷德班克市（Red Bank）开张，用餐者可选择支付象征性的一点费用，或做义工来抵餐费。
出生在新泽西的乔维发表声明称，“目前美国有五分之一的家庭生活在贫困线或以下，有六分之一的美国人吃饭有困难，我们这家餐馆因此应用而生。”
他说，“这是一家立足社区、由社区修建，经营并为社区服务的餐馆。”
邦乔维心灵基金会（Jon Bon Jovi Soul Foundation）在其网站称，心灵厨房向愿意在餐厅或其它地方组织做义工的人提供用餐服务。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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