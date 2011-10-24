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时事要闻 | 2011年 10月 24日 星期一 09:43 BJT

三菱重工军工信息或被盗--报导

路透东京10月24日电---日本《朝日新闻》（Asahi）周一报导，今年8月三菱重工(7011.T)遭网络黑客攻击事件中，日本军事信息可能被盗，包括战斗机及核电站相关信息。

《朝日新闻》援引事件知情人士称，涉嫌被泄的信息涉及日本防卫省订购的国防装备，尚不清楚这些信息是否属于敏感国防信息。

三菱重工是日本最大的武器制造商，该公司上个月称，其IP地址等网络信息可能在黑客攻击中被泄，不过当时并未确认其产品和技术信息是否被盗。（完）

编译：张家伟 发稿：王燕焜

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