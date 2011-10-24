三菱重工军工信息或被盗--报导

《朝日新闻》援引事件知情人士称，涉嫌被泄的信息涉及日本防卫省订购的国防装备，尚不清楚这些信息是否属于敏感国防信息。

三菱重工是日本最大的武器制造商，该公司上个月称，其IP地址等网络信息可能在黑客攻击中被泄，不过当时并未确认其产品和技术信息是否被盗。（完）