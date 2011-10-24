利比亚宣布解放 卡扎菲仍未下葬

英国议会否决针对退欧立法的第一批修订意见
路透伦敦2月6日 - 英国议会周一否决了围绕脱欧立法提出的第一批修正意见。脱欧立法将授权首相特雷莎·梅将英国的脱欧意向知会欧盟。
路透班加西10月23日电（记者 Brian Rohan/Yasmine Saleh）---利比亚执政当局周日宣布，利比亚全国已从卡扎菲42年的统治中解放，“法老”（卡扎菲）已被弃入历史的垃圾箱，民主与和平的未来在向利比亚招手。
当天，数以千计的人汇集在班加西观看解放庆祝仪式。与此同时，卡扎菲正在腐烂的尸体还停放在米苏拉塔供民众参观，尚未下葬，这可能惹恼一些伊斯兰人，因根据伊斯兰教法，尸体应当立刻被埋葬。
卡扎菲儿子萨阿迪（Saadi）称，他对其父亲及弟弟穆塔西姆（Mo'tassim）被谋杀感到愤怒。萨阿迪目前身在尼日尔。
利比亚全国过渡委员会（NTC）主席贾利勒（Mustafa Abdel Jalil）在发表演讲时重申之前承诺，将遵守伊斯兰教法。
他说：“所有的战争遇难者、平民和武装人员都在企盼这一刻。但现在那些遇难者却去了最好的地方……永恒的天堂。”
也有人担心贾利勒将发现很难将其意愿强加给其战争盟友，他们指的是米苏拉塔武装人员坚持要展示卡扎菲和穆塔西姆的尸体，以及卡扎菲父子如何死亡的明确过程仍未有明确说法等。
但人们对利比亚周日宣布解放的直接反应是欢呼庆祝。
欢庆的人群挥舞着三色旗。联合国秘书长潘基文称，联合国将帮助重建新的利比亚。美国总统奥巴马也对利比亚宣布解放表示欢迎。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透伦敦2月6日 - 英国议会周一否决了围绕脱欧立法提出的第一批修正意见。脱欧立法将授权首相特雷莎·梅将英国的脱欧意向知会欧盟。
路透华盛顿2月6日 - 美国众议院周一投票表决，未来执法当局在搜查科技公司的旧电子邮件前，需先取得搜查令。这是担心特朗普政府可能着手扩大政府监视权限的隐私拥护人士的一项胜利。
路透伦敦2月6日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)发言人周一表示，国会议员试图变更首相的退欧策略，将无法阻止英国退出欧盟；在这名发言人谈话不久后，英国国会将就可能进行的立法修正进行辩论。