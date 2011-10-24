利比亚宣布解放 卡扎菲仍未下葬

路透班加西10月23日电（记者 Brian Rohan/Yasmine Saleh）---利比亚执政当局周日宣布，利比亚全国已从卡扎菲42年的统治中解放，“法老”（卡扎菲）已被弃入历史的垃圾箱，民主与和平的未来在向利比亚招手。

当天，数以千计的人汇集在班加西观看解放庆祝仪式。与此同时，卡扎菲正在腐烂的尸体还停放在米苏拉塔供民众参观，尚未下葬，这可能惹恼一些伊斯兰人，因根据伊斯兰教法，尸体应当立刻被埋葬。

卡扎菲儿子萨阿迪（Saadi）称，他对其父亲及弟弟穆塔西姆（Mo'tassim）被谋杀感到愤怒。萨阿迪目前身在尼日尔。

利比亚全国过渡委员会（NTC）主席贾利勒（Mustafa Abdel Jalil）在发表演讲时重申之前承诺，将遵守伊斯兰教法。

他说：“所有的战争遇难者、平民和武装人员都在企盼这一刻。但现在那些遇难者却去了最好的地方……永恒的天堂。”

也有人担心贾利勒将发现很难将其意愿强加给其战争盟友，他们指的是米苏拉塔武装人员坚持要展示卡扎菲和穆塔西姆的尸体，以及卡扎菲父子如何死亡的明确过程仍未有明确说法等。

但人们对利比亚周日宣布解放的直接反应是欢呼庆祝。

欢庆的人群挥舞着三色旗。联合国秘书长潘基文称，联合国将帮助重建新的利比亚。美国总统奥巴马也对利比亚宣布解放表示欢迎。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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