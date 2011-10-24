中国对投资阿富汗充满信心

英国议会否决针对退欧立法的第一批修订意见
路透伦敦2月6日 - 英国议会周一否决了围绕脱欧立法提出的第一批修正意见。脱欧立法将授权首相特雷莎·梅将英国的脱欧意向知会欧盟。
路透喀布尔10月21日电（作者 周昕）---中国驻阿富汗使馆商务参赞仵刚晨告诉路透，虽然西方准备从阿富汗撤军，阿富汗安全局势恶化，但中国不会阻止国内投资者投资阿富汗。
仵刚晨已在阿富汗工作近两年，他表示，尽管阿富汗安全局势严峻，但中国投资者不会因此却步。阿富汗矿产资源丰富，而中国对矿产资源需求旺盛。
仵刚晨称，在阿富汗，发展是必然趋势。中国石油天然气集团近日与阿富汗政府敲定一宗石油开发协议，是阿富汗数十年来最大宗石油合约。
仵刚晨深信，较长期而言，阿富汗将可实现社会稳定。
30多年的战争重创阿富汗经济，且暴力事件蔓延至原先相对和平的地区，平民死亡人数创下纪录，这导致许多投资者将目光投向其它国家。
预计外国驻军将在2014年底前撤离阿富汗，不过西方国家承诺将继续对阿富汗提供军事和经济支持。仵刚晨对阿富汗安全前景持乐观态度。
他称，虽然当前面临一些困难，但中方对阿富汗政府、人民及国家的未来充满信心。
在苏丹、刚果民主共和国和缅甸等颇具挑战的地区，中国企业均经营业务且盈利状况良好，而仵刚晨也淡化在阿富汗投资的风险。
在多数战时经济体，往往蕴含巨大获利空间。中国企业家在阿富汗经营的业务，涵盖餐馆和制造业等诸多领域，希望从中获利。
仵刚晨称：“在有些人眼中的金矿，可能在其他人眼中一文不值。”
“在哪儿做生意都要承担风险。就算是卖薯条，也得冒着被热油烫伤的风险。”（完）
编译：黎黎 发稿：张家伟
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透伦敦2月6日 - 英国议会周一否决了围绕脱欧立法提出的第一批修正意见。脱欧立法将授权首相特雷莎·梅将英国的脱欧意向知会欧盟。
路透华盛顿2月6日 - 美国众议院周一投票表决，未来执法当局在搜查科技公司的旧电子邮件前，需先取得搜查令。这是担心特朗普政府可能着手扩大政府监视权限的隐私拥护人士的一项胜利。
路透伦敦2月6日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)发言人周一表示，国会议员试图变更首相的退欧策略，将无法阻止英国退出欧盟；在这名发言人谈话不久后，英国国会将就可能进行的立法修正进行辩论。