中国对投资阿富汗充满信心

路透喀布尔10月21日电（作者 周昕）---中国驻阿富汗使馆商务参赞仵刚晨告诉路透，虽然西方准备从阿富汗撤军，阿富汗安全局势恶化，但中国不会阻止国内投资者投资阿富汗。

仵刚晨已在阿富汗工作近两年，他表示，尽管阿富汗安全局势严峻，但中国投资者不会因此却步。阿富汗矿产资源丰富，而中国对矿产资源需求旺盛。

仵刚晨称，在阿富汗，发展是必然趋势。中国石油天然气集团近日与阿富汗政府敲定一宗石油开发协议，是阿富汗数十年来最大宗石油合约。

仵刚晨深信，较长期而言，阿富汗将可实现社会稳定。

30多年的战争重创阿富汗经济，且暴力事件蔓延至原先相对和平的地区，平民死亡人数创下纪录，这导致许多投资者将目光投向其它国家。

预计外国驻军将在2014年底前撤离阿富汗，不过西方国家承诺将继续对阿富汗提供军事和经济支持。仵刚晨对阿富汗安全前景持乐观态度。

他称，虽然当前面临一些困难，但中方对阿富汗政府、人民及国家的未来充满信心。

在苏丹、刚果民主共和国和缅甸等颇具挑战的地区，中国企业均经营业务且盈利状况良好，而仵刚晨也淡化在阿富汗投资的风险。

在多数战时经济体，往往蕴含巨大获利空间。中国企业家在阿富汗经营的业务，涵盖餐馆和制造业等诸多领域，希望从中获利。

仵刚晨称：“在有些人眼中的金矿，可能在其他人眼中一文不值。”

“在哪儿做生意都要承担风险。就算是卖薯条，也得冒着被热油烫伤的风险。”（完）

编译：黎黎 发稿：张家伟

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