西铁城深圳一工厂工人罢工

人民币放量大幅收跌 外储跌破3万亿美元刺激尾盘购汇
路透上海/北京2月7日 - 人民币兑美元即期周二大幅收跌近200点，中间价则微升2点。交易员指出，客盘实需购汇仍较多，而美元指数隔夜企稳反弹亦提振买气；午后汇率虽一度小幅回调，但近收盘时1月外储数据公布，超预期跌破3万亿美元刺激尾盘购汇，且央行并未出手控制跌幅，令汇率再度走贬。
路透香港10月23日电---香港媒体报导称，日本手表制造商西铁城（Citizen）(7762.T)在深圳的一家代工厂约2,000名工人从17日起开始罢工，抗议恶劣的工作环境和资方克扣加班费。
中国华南生产基地去年出现系列罢工事件，工人薪酬低、通胀失控和工作环境恶劣引发关注。
《星岛日报》和《明报》报导称，西铁城深圳工厂的工人抱怨，自2005年起，资方以上厕所为由，克扣工人工时和工资。
《星岛日报》还援引工人的说法称，罢工活动开始後，部分工人挨打，工资停发。
记者暂未联系到西铁城日方官员置评。（完）
编译：黎黎 发稿：王燕焜
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