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中国财经 | 2011年 10月 24日 星期一 10:14 BJT

西铁城深圳一工厂工人罢工

路透香港10月23日电---香港媒体报导称，日本手表制造商西铁城（Citizen）(7762.T)在深圳的一家代工厂约2,000名工人从17日起开始罢工，抗议恶劣的工作环境和资方克扣加班费。

中国华南生产基地去年出现系列罢工事件，工人薪酬低、通胀失控和工作环境恶劣引发关注。

《星岛日报》和《明报》报导称，西铁城深圳工厂的工人抱怨，自2005年起，资方以上厕所为由，克扣工人工时和工资。

《星岛日报》还援引工人的说法称，罢工活动开始後，部分工人挨打，工资停发。

记者暂未联系到西铁城日方官员置评。（完）

编译：黎黎 发稿：王燕焜

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