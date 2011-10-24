中国民间借贷困境源于企业转型升级不快--官员

路透北京10月24日电---针对民间借贷难题,浙江省委书记赵洪祝指出,目前中小企业面临的困境根本原因在于企业转型升级步伐不快,应从合理引导民间资金流向等方面着手,用好管好民间资金.

新华社报导援引赵洪祝并称,目前中小企业主要面临经营不善、投资不当、扩张过快、过分依赖民间借贷等问题,建议地方政府在加强生态环境治理中推进产业结构调整也必须关停一些高污染企业.

"处理民间借贷问题也如同治水一样,应该以疏导为主,趋利避害."他表示.

今年以来,浙江一些企业特别是中小企受多重因素挤压,生产经营面临困难,一些地方发生了少数中小企业关停和个别企业主出走事件.

赵洪祝认为,当前浙江中小企业面临的困境是国际金融危机冲击所带来的深层影响正在向纵深发展;且今年来企业财务成本大幅提高,亦加剧了中小企业经营压力.

他建议,应提高对民间融资的监管水平;通过打造浙江"中小企业金融服务中心"和"民间财富管理中心"加快地方金融创新;并且亦需打击非法集资等金融活动.

据浙江省工商局统计,今年1-8月,全省新设企业91,601家,注销21,777家,同比分别增长12.3%和4.25%.企业数量仍持续增长,关停企业数未出现异常增加情况.1-9月,全省规模以下工业企业总产值同比增长21.9%.

"从长远来讲,只有不断加快转变企业发展方式,促 进中小企业转型升级,才是解决各种困难和问题的治本之策",赵洪祝说.(完)

--发稿 尹嫄婷; 审校 杨淑祯

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