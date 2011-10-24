央企去年净利润排名 中石油第一联通垫底

路透北京10月24日电---中国国务院国资委披露了120家央企中102家去年的经营效益"成绩单".其中中石油1,241.8亿元人民币位列"最赚钱央企"第一名,而中国联通以亏损41.4亿元垫底.

新华周六报导援引数据显示,102家央企去年资产总额达244,274.6亿元,净利润总额达8,522.7亿元,归属母公司净利润总额为5,534.2亿元,上交税金总额比上年增长31.7%,达到14,840.4亿元.

报导称,中国移动、中海油、中石化、神华集团分别以972.7亿元、742.3亿元、721.2亿元、468.6亿元的净利润,排名"最赚钱央企"的二至五名.

而以归属母公司净利润看,102家央企中有6家企业亏损,除中国联通外,大唐集团亏损30.3亿元、中钢集团亏损14.7亿元、中国铝业亏损2.8亿元、中国印刷集团亏损0.4亿元、彩虹集团亏损0.2亿元.

从国有资产保值增值情况看,102家央企总的保值增值率为108.9%.未实现保值增值的央企有8家,分别是中钢、中铝、大唐、彩虹、中国印刷、中国?天、中铁建和中国华能,其中5家是亏损企业.

而航空运输行业3家央企收入效益创历史新高,净利润总额达235.3亿元,比上年增利约172亿元,平均国有资产保值增值率为145.5%.其中,中国国航净利润达到123.7亿元、东方航空净利润60.5亿元、南方航空51.1亿元.(完)

--发稿 谢衡; 审校 杨淑祯

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。