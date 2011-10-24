中国经济增速短期回调但处正常范围 预计全年增幅超9%--专家

路透北京10月24日电---中国国务院发展研究中心副主任卢中原表示,对中国经济"硬着陆"之类的担心其实没必要,中国经济增速短期回调但仍处正常范围,预计今年全年增幅可达9%以上.

卢中原周一在人民日报撰文并称,明年宏观调控基调应保持不变,同时增强针对性和灵活性.

他认为,中国经济增长的合理波动区间大致在8-12%.今年前三季度GDP增速9.4%,"处在增长潜力决定的合理区间,预计全年经济增速仍将超过9%".

卢中原指出,今年中国经济增长速度适度放慢,有利于控制价格总水平上涨,有利于推动经济结构调整、减少能耗和污染物排放,符合宏观调控意图.

文章并援引国务院发展研究中心课题组的分析预测称,未来五年中国平均经济增速仍会维持在8%以上水平.

国家统计局公布数据显示,中国前三季度国内生产总值(GDP)同比增长9.4%,其中三季度GDP同比增幅则进一步放缓至9.1%,低于路透调查中值,不过环比则增长2.3%.今年二季度GDP同比扩张9.5%.

不过卢中原也指出,中国经济发展面临诸多风险挑战,包括世界经济不确定性不稳定性上升,下行风险有所加大.譬如美国和欧盟经济复苏乏力,美国的量化宽松政策以及欧债危机等.

此外,成本上升和国外输入性因素导致的中长期通胀压力仍然不可忽视.

他认为,短期宏观调控应继续加强和改善,中长期改革和经济转型更需抓紧.

具体而言,卢中原称,明年应"保持宏观调控基调不变,同时增强针对性和灵活性;财政政策和货币政策加强协同,进一步控价格、调结构、稳增长、惠民生."

而长远来看,需坚持把经济结构战略性调整作为主攻方向.未来经济转型的主要目标应更加突出改善民生和保护环境.(完)

--发稿 康熙泽; 审校 乔艳红

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