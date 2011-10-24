《星岛日报》：私院应增额照顾香港孕妇

中国政府将进一步防控金融风险 对A股形成一定压制--瑞银
路透北京2月6日 - 瑞银证券周一发布策略报告指出，中国金融监管加强是近期股市重要下行风险之一。预计未来一段时间里政府将延续去年以来股市、楼市、银行间、债市去杠杆的步伐，进一步防控金融风险，这将影响市场风险偏好，对A股形成一定的压制。短期对A股走势持谨慎看法。
（10月24日）
港府与私家医院达成协议,明年减收中国内地孕妇来港分娩,但是香港孕妇仍然面对私院”床位荒”,昨激起数百名中产孕妇游行,要求香港终审法院”修正”对”基本法”的解释,令中国内地人在港所生子女不得自动享有香港永久居民身分.港府在这方面难有把握,但至少应该设法令私家医院提供较多床位给香港孕妇.
按照司法程序,要先有案件入禀,再经层层审讯和上诉,才会交上终审法院层面定夺,为时数年,而且终院的裁决,亦未必符合昨日游行者的心意,搞不好还要人大释法,有法律界人士还认为可能要修改”基本法”才能够解决.释法已经尽量避免,改法一开先例更涉及深远的政治和社会後果.作为香港的小宪法,除非有灾难性的漏洞,不能轻言修改.当局要做的,是在现行法律框架下,尽量照顾香港孕妇的权益,同时在执法上尽量堵塞漏洞,例如制止中国内地孕妇用假医生纸冲进医院临盆,并且以行政措施防止情况失控,包括做好中国内地孕妇来港产子的配额安排.
港府今夏宣布,明年公立医院只预留3,400个名额予非香港孕妇,部分公立医院更完全停收,又与私家医院达成协议,把这类名额减至31,000个.总体而言,有足够的名额应付香港孕妇需求.实际上,香港孕妇对私院产科服务的需求,仍然得不到满足.至于已定的配额,私院可以考虑弹性处理,有需要时把中国孕妇配额用来优先照顾香港孕妇,只要床位填满,收入不会怎样受影响,而且香港人光顾後感到满意,日後自己和家人万一有其他病症,同样会考虑私院服务.
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