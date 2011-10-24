中国各地能源消费总量将受严控考核

路透北京10月24日电---中国国家能源局官员称,中国"十二五"(2011-2015年)能源消费总量控制目标将于近期分解落实到各地政府,各地能源消费总量将受到严格控制和考核.但水电、风电、太阳能及能源综合利用方面的新增消费量在考核中将被扣除.

新华社援引能源局发展规划司司长江冰在"能源・经济・发展"论坛上称,合理控制能源消费总量可以形成有效的倒逼机制,抑制中国高耗能行业过快增长.

目前中国消耗了世界20%的能源,却仅创造了世界10%的经济总量,过多的能源消费反映了中国依赖能源资源支撑的产业结构和粗犷的发展方式.

他表示,中央政府会将总量控制目标落实情况作为地方党政领导班子和领导干部考核评价办法的重要内容,同时会将合理控制能源消费总量的完成情况与各地新上能源项目及新上高耗能项目挂钩.而这项工作的部署最终要通过国务院批准和下发能源"十二五"规划的方式确定.

中国并将"分两步走"实现中国今後10年的能源消费总量控制目标:"十二五"期间重在制定措施和建立机制,在全国形成合理控制的思路和氛围;"十三五"期间要力争全面形成效果.

他并强调,合理控制能源消费总量可以形成有效的倒逼机制,抑制中国高耗能行业过快增长.目前中国消耗了世界20%的能源,却仅创造了世界10%的经济总量,过多的能源消费反映了中国依赖能源资源支撑的产业结构和粗犷的发展方式.

此外,电力在中国未来能源转型中将发挥越来越重要的作用.国家能源局新能源和可再生能源司副司长史立山称,未来能源消费增速将趋缓,但总量还将持续增加,到2040年可能消耗60亿吨标准煤,发电装机容量由目前的10亿千瓦发展到30亿千瓦左右,届时能源结构更为优化,可再生能源发电将替代煤电的主导地位.(完)

--发稿 李文科;审校 杨淑祯

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