香港《经济日报》：A股走出熊市 须三条件配合

（10月22日）

A股走出熊市, 须三条件配合 /林瑞芬

密切留意着中国因素,即使当前中国内地股市如一潭死水似的,上证指数创31个月新低情况下,正早前所指”政策底不等于市场底”.惟市况愈是淡静低迷,在贴近中期底部,已缺乏较大下跌空间猜想,相信不会出现极端的大跌势.中国内地近两年的紧缩货币政策已近尾声、楼市调控初见成效,下年又是新一届领导上场,料中国经济或股市有一番新气象,对久沉多时的股市,明年或有机会走出谷底,港股亦有契机摆脱欧债悲观情绪困扰.综合大形势,欧债解决需时,美国明年大选估计维稳,若中国内地股市明年可以走出熊市,对港股必有助力,耐心等着.目前探究A股要走出熊市,至少有须有以下三个条件配合.

一是银行业要解困.自2010年以来,内银股普遍走弱,一要应付提升资本的需求而有融资需要.二是中国内地实行紧缩货币政策.三是外资积极唱淡地方债或民间高贷问题,担忧内银股的坏帐情况.四是准备定楼市一旦降温对银行业的冲击.由于内银股为A股多个核心股指的重磅股份,内银股升股指多升,内银股跌股指多跌的情况下,A股要走出熊市首要条件是内银股见底回升.内银股的利淡因素略为减少,只是融资压力未全消,招行(3968.HK)A、H股融资计划获通过,另建行(0939.HK)及工行(1398.HK)等先後公布发次级债吸水.

二是政策配合.近周A股又寻底,主要是因有IPO上场,发行新股令投资者担心市场资金更紧张,何况货币政策未放松.A股要走出熊市,先要包括货币政策及针对股市的政策出台.没有这方面的政策配合,投资者的信心仍脆弱.三是经济配合,经济主导股市之长期趋势是硬道理,因此,A股要走出熊市要上市公司的利润增长配合.就目前判势,三头马车之一的外贸形势险峻,可是今季至明年第一季,上市公司的利润仍有受压力.只要以上三个条件配合,中国内地股自然可摆脱弱势.

炼油或蚀500亿, 料中石油受压 /余少文

大市继续缺乏方向,国企指数在9,000点形成攻防战,惟下周是H股派发第三季业绩高峰期,将会影响相关股份股价.加上下周又有期指结算,市况相对震荡,尤其中国石油(0857.HK)今年炼油业务或亏损500亿元人民币,或令中石油股价添加压力.中国内地股市”四连跌”,国企指数震荡中靠稳,全日升23点,收9,219点,成交额更降至近五个月来最少的87亿港元,也是今年第二低.三分二主板H股随市上升.而红筹指数升24点或0.7%,收3,460点,成交额37亿港元,电讯股表现失色及逆市下跌,令红筹反弹动力不足.

由于大市近期走势受衍生工具活动左右,下周五又是期指结算日,期指昨日由高水变低水,料下周走势更为波动.加上下周又是H股第三季业绩披露高峰期,眼见中国太保(2601.HK)、中国移动(0941.HK)等业绩差于预期或只是平稳,令人担心季度业绩能否支持大市.尤其国指近期在8,000点至10,000点区间上落,有静极思动现象,总希望国指是向上突破.至于下周派发第三季业绩的中石油,彭博预测中石油第三季盈利约343亿元人民币,会高于第二季的290亿元人民币,跟去年同期的347亿元人民币相若.只是中石油透露,若然成品油价格到年底前保持不变,公司炼油业务会录得500亿元人民币亏损,难免令人担心其盈利增长前景.

实际上,中石油上半年炼油业务的经营亏损已达234亿元人民币,炼油和化工板块合共亏损210亿元人民币,是上半年盈利只有660亿元人民币主要原因.若然下半年经营情况跟上半年相差不远,炼油业务全年经营亏损也会接近470亿元人民币,跟中石油预期亏损相距不大.而中石油上半年可保持庞大利润,当然靠油价高企,卖油的经营利润已超过1,000亿元人民币,只要油价继续高企,可抵销炼油亏损.而纽约期油下半年主要在75美元至90美元上落,目前再逼近90美元水平.利比亚大局已定,除非出现派系斗争,否则有助缓和油价升势.只是中石油透露,新资源税11月1日实施,按国际油价每桶100美元计算,每年要缴付290亿元人民币资源税,较以前增加250亿元人民币,多缴税款已是上半年盈利的38%,也可以令每股盈利减少0.137元人民币.彭博预测中石油明年每股盈利约0.87元人民币,如计入资源税後,每股盈利会少于0.8元人民币,也会间接影响公司派息,影响深远.

注:以上的评论仅为摘要, 并且不代表路透立场.

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