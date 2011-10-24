英国王室或修改王位继承传统

路透伦敦10月21日电---英国方面周五表示，一项旨在改革王室继承制度的计划可能在下周召开的英联邦国家峰会上获得通过，这将颠覆延续了300年的英国王室不能罗马天主教徒通婚的禁令，并结束公主在继承王位时面临的不平等待遇。

英国首相卡梅伦本月初写信给另外15个认可英国女王为其元首的英联邦国家，徵求他们对此事的意见。英联邦政府首脑会议将于10月28-30日在澳大利亚珀斯召开。

英国外交及联邦事务国务大臣豪维尔（David Howell）称，“此事（王室继承）将在珀斯会议上讨论，且我认为会获得通过。”

“我认为获得通过的原因是，这是走向未来的正确之路，应当付诸行动来推动此事。”

现行的继承制度起源于1688-1700年，确保王位由新教徒掌控，禁止任何王位继承人与天主教徒通婚，否则就要放弃继承王位的机会。

英国政府也想单纯按年龄确定王室继承人，而不是性别。迄今为止，英国王室继承人排序中男性优先于女性，与年龄无关。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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