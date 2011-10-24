发改委称未来两月CPI涨幅可控在5%以下

路透北京10月24日电---中国国家发改委副主任彭森表示,8月份以来,中国物价总水平涨幅开始回落,年内价格运行拐点特征已得到确认,预计今年後两个月居民消费价格指数(CPI)涨幅可以控制在5%以下.

证券时报周一并引述他称,未来经济发展面临的国内外环境仍然十分复杂,发展中不平衡、不协调、不可持续的矛盾仍然突出,国际环境和国内经济运行中又出现了一些新情况、新问题、新矛盾,形势的复杂和调控的艰巨性都在增加.

"从国际上看,世界经济复苏的进程今年遭受了巨大的挫折,世界经济充满不确定性."彭森指出,世界经济下行风险加大,主权债务风险及通胀问题突出,同时,全球主要经济体的政策选择和协调难度加大.

而从国内看,一些体制性结构性的矛盾还没有得到根本的解决,发展方式依然粗放,投资与消费三个产业结构仍不合理,资源环境约束进一步强化,全球流动性过于宽松导致的输入型通货膨胀压力尚未明显减弱.国内资源要素价格矛盾比较突出.

中国前三季度国内生产总值(GDP)同比增长9.4%,其中三季度GDP同比增幅进一步放缓至9.1%;9月CPI同比涨幅回落至6.1%,增幅为四个月来最小.

而最新路透调查显示,中国今年GDP增速将达到9.3%.全年CPI涨幅则将达到5.5%,高于上次调查的5%;而从明年初开始,国内通胀将呈现回落态势,全年涨幅亦降至4%左右.(完)

--发稿 康熙泽; 审校 张喜良

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。