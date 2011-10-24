约130名“占领芝加哥”示威者被捕

英国议会否决针对退欧立法的第一批修订意见
路透伦敦2月6日 - 英国议会周一否决了围绕脱欧立法提出的第一批修正意见。脱欧立法将授权首相特雷莎·梅将英国的脱欧意向知会欧盟。
路透10月23日电---美国警方称，“占领芝加哥”示威者在格兰特公园（Grant Park）搭起帐篷，并在关园时间拒绝离开，约130人周日凌晨因此被捕。
这是过去一周“占领芝加哥”示威者遭到的第二次大规模拘捕。一周前，约175名“占领芝加哥”示威者被捕。
费城当局也称，因阻挡交通并拒绝离开，周日有15名示威者被捕。他们将面临阻碍公路交通的指控。
这15人，是为响应“占领华尔街”运动而举行的“占领费城”开始後，首次在费城被捕的示威者。
警方称，芝加哥被捕者被指控违反城市条例，属于最轻的罪名，多数人在同意出庭後被释放。
警方并称，格兰特公园的关园时间是晚上11点。1968年民主党在芝加哥召开大会期间，该公园曾是大规模反越战示威活动的据点。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透伦敦2月6日 - 英国议会周一否决了围绕脱欧立法提出的第一批修正意见。脱欧立法将授权首相特雷莎·梅将英国的脱欧意向知会欧盟。
路透华盛顿2月6日 - 美国众议院周一投票表决，未来执法当局在搜查科技公司的旧电子邮件前，需先取得搜查令。这是担心特朗普政府可能着手扩大政府监视权限的隐私拥护人士的一项胜利。
路透伦敦2月6日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)发言人周一表示，国会议员试图变更首相的退欧策略，将无法阻止英国退出欧盟；在这名发言人谈话不久后，英国国会将就可能进行的立法修正进行辩论。