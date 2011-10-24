中国10月制造业PMI初值回升至51.1--汇丰

* 10月制造业PMI初值回升至51.1

* 为四个月来首次站上荣枯分水岭线50

* 产出指数升至六个月高点,投入价格大幅回落

路透北京10月24日电---汇丰(HSBC)周一公布名为"汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览"的10月初值数据显示,中国制造业活动回暖,创五个月来高位,受产出及新增订单指数回升带动.

Markit提供的新闻稿显示,宏观经济先行指标--10月汇丰中国制造业PMI初值为51.1,高于上月终值49.9,为四个月来首次站上荣枯分水岭线50上方.

"10月制造业PMI初值重返扩张区间,归功于新增订单和产出指数回升,这令四季度制造业活动平稳拉开序幕."汇丰银行中国区首席经济学家屈宏斌表示.

他并指出,PMI中的通胀分项指标确认了产出价格增长平稳,且投入价格通胀放缓,"且所有这些数据均证明了我们有关中国不存在硬着陆风险的观点".

在PMI预览数据中,产出指数升至六个月高点,新增订单指数亦大幅回升.同时,投入价格指数则大幅回落至54.3,脱离上月的四个月新高,显示後期通胀压力或将进一步得以缓解.

中国9月规模以上工业增加值同比增长13.8%,高于预估,显示经济内生动力依然强劲,正平稳迈向"软着陆".同期居民消费价格指数(CPI)同比涨幅6.1%,创四个月低位,进一步确认通胀正逐步下行的态势.

是次PMI预览数据样本采集自10月12-20日之间.10月PMI终值则定于11月1日发布.

PMI初值数据以每月PMI调查总样本量的85%-90%为依据,力求对PMI最终数据作出准确预告.为反映每月经济运行的趋势,PMI预览数据和最终数据皆尽量剔除季节性因素对数据的影响.

由汇丰与Markit联合编制的预览数据基于PMI调查数据的先期分析制作而成,比同月的PMI最终数据提前约一周发布,并早于同类统计数据的公布时间.(完)

--发稿 尹嫄婷; 审校 张喜良

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