使用手机不会增加患癌风险--研究

路透伦敦10月21日电---丹麦研究人员发布的研究报告显示，手机不会增加用户患癌症的风险。

此项研究涵盖逾35万人，研究结果发表在《英国医学期刊》（British Medical Journal）网站，印证了此前许多类似研究得出的结果。

此次研究由丹麦哥本哈根癌症流行病学研究所的科学家进行，他们调查了30岁以上的手机用户，并对比1990-2007年期间，调查对象与非手机用户患脑瘤的比例差别。

未参与此项研究的专家称，此项研究规模之大，令人印象深刻。

英国皇家伯克郡医院的医学物理学负责人斯佩林（Malcolm Sperrin）称：“这项研究报告支持其它多数类似研究的结论，即正常使用手机使用不会产生不利影响。”斯佩林还是英国医学物理与工程学会会员。

今年5月底，世界卫生组织国际癌症研究机构将使用手机列为“可能致癌”的因素之一，归入此类的还有铅、 氯仿和咖啡等。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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