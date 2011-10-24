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冯涛股市实时分析 | 2011年 10月 24日 星期一 11:52 BJT

24日午间分析：沪指早盘窄幅震荡

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

承接上周跌势，今日A股市场早盘继续呈现弱势调整态势，沪综指在2300点上方窄幅震荡整理。金融股继续表现不俗，但是中小盘题材股杀跌势头仍然强劲，逢高出货意愿坚决，导致创业板、中小板指均创调整新低，午盘沪综指报收于2325.30点，微涨0.35%。

笔者认为，高市盈率高估值的中小盘题材股仍是盘中杀跌的主力，市场恐慌情绪犹在，在上市公司业绩下滑成常态的背景下，当前估值水平面临一定的考验，预计短期内大盘仍将维持震荡寻底走势，2300点关口或受考验。（完）

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