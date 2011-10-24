24日午间分析：沪指早盘窄幅震荡

笔者认为，高市盈率高估值的中小盘题材股仍是盘中杀跌的主力，市场恐慌情绪犹在，在上市公司业绩下滑成常态的背景下，当前估值水平面临一定的考验，预计短期内大盘仍将维持震荡寻底走势，2300点关口或受考验。（完）