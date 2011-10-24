中国提醒油企留意也门形势 保护人员资产安全

英国议会否决针对退欧立法的第一批修订意见
路透伦敦2月6日 - 英国议会周一否决了围绕脱欧立法提出的第一批修正意见。脱欧立法将授权首相特雷莎·梅将英国的脱欧意向知会欧盟。
路透北京10月21日电（记者 陈爱珠/华青）---中国石油行业官员称，随着也门安全形势恶化，政府上周提醒在也门有业务的中国石油企业采取预防措施，保护资产和人员安全。
中国国有石油企业--中石化(0386.HK)和中化集团均在也门进行原油生产业务，两家公司目前在也门日产原油共约2万桶，占也门总产量的8%。
光中石化在也门就有数百名工作人员。
一位驻伦敦的中国交易员称，“经历叙利亚事件後，公司现在要求我们留意也门形势。”他补充说，公司北京总部上周已经传达了外交部的提醒信函。
联合国安理周五将对英国起草的也门决议草案进行投票。决议要求也门政府不要镇压民主抗议者，称镇压者将被追究罪责。
中国外交部发言人姜瑜在当天例行记者会上的发言显示，中国将不反对这一决议。
姜瑜称，“关于安理会讨论也门局势，我们一直本着建设性态度参与有关讨论。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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