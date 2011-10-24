中国将提前给穷国免关税免配额优惠

路透日内瓦10月21日电---中国周五在世界贸易组织（WTO）占据道德制高点，承诺将提前予以全球最贫穷国家贸易优惠待遇，并警告称多哈回合贸易谈判僵局将有损WTO自身。

长达十年的多哈谈判，初衷是为了帮助世界最贫穷国家脱离贫困，不过现在就算谈不上完全失败，至少也是陷入了僵局。

这使得外界对WTO推动贸易自由化的信心大打折扣。WTO总干事拉米（Pascal Lamy）曾表示，成员国应就一些“容易实现的目标”达成共识，抢救多哈谈判的些许成果，这意味着他已不指望达成整体协议。

外界认为拉米的这种态度其实是降低目标，以免12月于日内瓦举行的WTO成员国贸易部长会议继续遭遇失败。

中国驻WTO大使易小准在WTO会议上对拉米表示，中国支持拉米的观点，相信WTO将不负所望。

易小准称，12月贸易部长会议将印证WTO是否能不负所望，并称决定权在各成员国手中。

他表示，中国将较原计划提前三年对来自贫穷国家的几乎所有进口给予免关税、免配额待遇，表明中国推动旨在帮助贫穷国家的贸易自由化的决心。

对最不发达国家予以免关税、免配额待遇，是2005年所有发达国家作出的承诺，发展中国家可自愿加入。尽管多哈谈判陷入僵局，中国仍坚守此项承诺。（完）

编译：张家伟 发稿：朱淑珍

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