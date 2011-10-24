中国坐等铜价腰斩 铜市宜远观勿冒进

焦点：澳洲央行维持利率不变 对经济增长持乐观看法
路透悉尼2月7日 - 澳洲央行(RBA)周二在今年的首次政策会议上维持利率不变，淡化了最近经济增长疲软的表现，称之为暂时现象，不会影响一段时间之后增速加快至3%的健康水平。
* 中国仅补充必要库存,因前景疲弱且信用紧俏
* 中国可能在等候铜价跌至每吨3,500-$4,000美元
* 库存充裕压低中国的买铜意愿
* 中国需求减弱,掩盖了Grasberg的供给忧虑
记者 Manolo Serapio Jr 编译 田建华/李爽/李婷仪
路透新加坡10月21日电---铜价自7月以来已经跌掉四分之一,短期内恐怕也很难东山再起,因为中国--全球最大的铜消费国以及当西方需求锐减时的最後希望,静待铜价腰斩才会补充库存.
位于印尼的全球第二大铜矿长期罢工,然库存膨胀以及中国经济放缓的迹象,却冲淡了罢工引发的供应忧虑.在中国最大的两个市场--欧洲和美国疲软之际,中国第三季国内生产总值(GDP)增长率降至两年来最低.
中国政府紧控货币政策,同时全球经济衰退的阴影促使期铜在7,000美元上下徘徊不前,而周四暴跌近7%,创一个月最大跌幅,则令铜价一举跌破上述关口.中国是全球第二大经济体,铜消费约占全球的40%.
从建筑到电力等各项设备都会用到铜,因此铜可视为全球经济的温度计.与2月创下的纪录高位10,190美元相比,铜价已抹去31%.但是中国掣肘于流动性紧缩又缺乏刺激性资金,除非铜价进一步下跌,否则不太可能恢复对铜的需求.
"信贷紧缩,目前融资成本约25%,但未来需求又悬而未决,因此除非立刻需要,没有人在补充库存,"东证期货交易员Du Xiao Hua称.
"上次国储局入市补充库存时的价钱是3,000美元左右.也许当LME期铜跌至3,500美元时,他们将入市,"他说.
2008年全球金融危机肆虐,铜价跌至约3,000美元.在4万亿(兆)元人民币经济刺激计划扶助下,中国补充大宗商品库存,包括油、谷物和基本金属.
浏览铜价和中国进口图表,请点击(link.reuters.com/zes54s)
浏览LME和上海期铜套利图表,请点击(link.reuters.com/ves54s)
**信心为难题**
尽管中国消费者仅购买日常运营所需的铜,但铜价再创新低的可能,加大了中方购铜的可能性.因铜价再次下跌会打开套利窗口--伦敦铜价较上海铜价贴水.
上述贴水本月扩大至每吨近3,000元人民币,这还计入了中国徵收的17%增值税.据路透数据,这是2008年10月以来最高,且恰逢伦敦金属交易所(LME)铜价跌至2011年低点6,635美元.
"若非要给出个补充库存的价格,或许可以说4,000美元对买家就有吸引力了,因这是当前的边际成本,理论上可被视为底部,"渣打银行驻上海的商品分析师Judy Zhu称.
路透访问23位分析师的结果显示,由于全球经济前景脆弱,他们对明年铜价的预估值平均已降至每吨8,950美元,7月调查时为9,995美元.
"中国政府要看到购买良机才会出手.我认为他们会把6,000美元以下的价格看作是策略性补充库存的一个良机,"瑞银资产管理研究部门执行理事Dominic Schnider表示.
但东证期货的Du Xiao Hua称,潜在买方应关注铜价持续上涨势头,不应坐等铜价要跌到何时为止.
"信心好转的时候大家都会买进,价格涨势也会持续.如果需求前景向好,即便价格现在反弹到9,000美元,大家也会买,"他说.
**库存状况适中**
库存充裕是中国不太热衷于补充库存的原因之一.
9月据业内消息人士估计,中国国储局铜储备在100万至130万吨之间.
另外,半官方研究机构安泰科(Antaike)预计,到今年年底,中国民间库存将达到50万吨左右,其中包括保税仓库中的库存.
但美国信息机构Stratfor表示,因为中国贷款人越来越多地把铜作为担保品,价格下跌可能压低库存铜的价值.
"价格如果重挫,对北京当局将是严重的後果,会造成类似处理房地产泡沫那样的问题,"Stratfor在一份报告中说.
据Fairfax矿产分析师John Meyer估计,年内迄今中国库存已 下降至少30万吨.
Fairfax预计2012年中国精炼铜消费将仅增加2%至760万吨,不及今年预期增幅4.6%的一半,因欧元区消费者信心骤降,且西方国家形势也对新兴国家构成拖累.
明年全球铜消费预估将增加2.1%至2,048.6万吨.Fairfaxt认为缺口将缩减至15万吨,今年预估为20.5万吨.
RBS大宗商品分析师Nikos Kavalis也认为明年全球供应缺口将从预估今年的45万吨,降至15万吨.
中国明年铜消费预估增加6.5%至820万吨,占全球需求预估量1,990万吨的41%.
"如果上述预估最後证明太过乐观,而增长幅度是降至5.5%的话,那麽缺口很快就会变成过剩,"Kavalis说.
**考量供应干扰因素**
Freeport-McMoRan Copper & Gold(FCX.N)在印尼Grasberg矿场传出罢工,但在铜消费量增速疲弱的情况下,近来的供应中断也无法抬升铜价.
由于产出会受到行业动向、气候或其他因素而中断,有些分析师在预估明年的供需时就已将干扰程度考虑在内.
Kavalis表示,RBS分析师预估这类受干扰而中断的产出在明年可能会高达145万吨.
不过即使Grasberg矿场关闭长达一年,可能也不会冲击全球供应,尤其是如果中国的需求放缓.
路透数据显示,Grasberg矿场每年生产约50万吨精链铜,约为今年全球预估需求量2,000万吨的2.7%.
"很有可能的情况是,欧洲需求放缓所带来的影响,将比Grasberg矿场罢工造成的供应短缺还要大,"花旗集团分析师David Thurtell说.(完)
--译文审校 沈以文
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