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路透中文体育短讯 | 2011年 10月 24日 星期一 12:18 BJT

莱万特升至西甲榜首

周日在西甲联赛中，莱万特继续本赛季开赛以来的出色表现，3-0完胜比利亚雷亚尔，8场比赛共积20分，其中包括上月1-0意外胜皇家马德里，目前西甲积分榜排名第一，比第二名皇马领先一分。本场比赛中，中场胡安卢上半场攻入两球，下半时第13分钟，科恩撕破比利亚雷亚尔球门。路透

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