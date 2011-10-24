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路透中文体育短讯 | 2011年 10月 24日 星期一 12:17 BJT

曼城6-1大胜10人曼联

周日英超联赛一场万众瞩目的德比大战在老特拉福德球场上演，结果曼联1-6惨败给曼城。上半场巴洛特利率先为曼城破门，下半场刚开始不久，曼联球员伊文斯被红牌罚下场，曼城随後抓住机会，巴洛特利、阿奎罗、哲科（两球）、席尔瓦分别进球，曼联方面仅有弗莱彻攻入一球。路透

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