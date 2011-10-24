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路透中文体育短讯 | 2011年 10月 24日 星期一 12:17 BJT

9人切尔西0-1负巡游者

周日在英超联赛第9轮一场比赛中，切尔西意外爆冷，客场0-1不敌女王公园巡游者。开赛第10分钟，路易斯推倒赫尔古森，被判罚点球，赫尔古森为巡游者主罚命中，之後切尔西右後卫博辛瓦与前锋德罗巴先後被出示红牌。这是切尔西本赛季第二次输球，排名跌至第三，距离领头羊曼城落後六分。路透

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