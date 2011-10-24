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路透中文体育短讯 | 2011年 10月 24日 星期一 12:17 BJT

博阿滕演帽子戏法 AC米兰疯狂逆转

周日在意甲联赛一场争夺中，下半场替补上场的博阿滕在18分钟内连入三球，帮助客场作战的AC米兰在0-3落後莱切的情况下追平比分，此後米兰借助耶佩斯第82分钟的头球破门，最终4-3实现逆转。上半时吉亚科马齐、格罗斯穆勒与奥多分别为莱切贡献一球。路透

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