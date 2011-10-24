版本:
中国
路透中文体育短讯 | 2011年 10月 24日 星期一 12:16 BJT

拜仁1-2负汉诺威

周日德甲联赛一场比赛中，领头羊拜仁慕尼黑首次失球，客场1-2输给汉诺威。博阿滕因打架吃到红牌。比赛第23分钟，阿布德拉维罚点球命中，汉诺威1-0领先，下半时开赛五分钟後，潘德尔远射破门，汉诺威2-0领先，比赛结束前7分钟，拜仁替补阿拉巴扳回一分，但未能挽回败局。路透

更多 路透中文体育短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐