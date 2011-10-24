iSuppli拆解iPhone 4S 称材料费最低188美元

路透10月20日电---市场调研公司IHS iSuppli周四估算，苹果(AAPL.O)新款手机iPhone 4S的材料成本最低为每部188美元。

根据IHS iSuppli对手机拆解进行的分析，售价为199美元的16GB运营商合约版iPhone 4S的生产成本总计至少196美元，其中包括8美元的组装费。

iPhone手机为苹果贡献约40%营收，但该公司从未透露过其生产成本。

IHS iSuppli估算，32GB版iPhone 4S的材料费为207美元；高端64GB版的材料费为245美元。

该公司称，这些只是对硬件的估算成本，不包括软件、授权、专利费以及其他开支。

IHS iSuppli指出，其它两个版本的iPhone 4S与16GB版机型没有太大差异，只是NAND闪存容量更大。

iPhone 4S陆续在多个国家销售，上市前三天销量已达400万部。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。