iSuppli拆解iPhone 4S 称材料费最低188美元

Alphabet旗下谷歌硬件合作商发布新的虚拟现实电子设备
路透1月6日 - Alphabet旗下谷歌加大虚拟及增强现实技术的开发，其硬件合作商本周在拉斯维加斯举行的CES电子产品展览中发布了带有谷歌该项科技的新电子设备。
路透10月20日电---市场调研公司IHS iSuppli周四估算，苹果(AAPL.O)新款手机iPhone 4S的材料成本最低为每部188美元。
根据IHS iSuppli对手机拆解进行的分析，售价为199美元的16GB运营商合约版iPhone 4S的生产成本总计至少196美元，其中包括8美元的组装费。
iPhone手机为苹果贡献约40%营收，但该公司从未透露过其生产成本。
IHS iSuppli估算，32GB版iPhone 4S的材料费为207美元；高端64GB版的材料费为245美元。
该公司称，这些只是对硬件的估算成本，不包括软件、授权、专利费以及其他开支。
IHS iSuppli指出，其它两个版本的iPhone 4S与16GB版机型没有太大差异，只是NAND闪存容量更大。
iPhone 4S陆续在多个国家销售，上市前三天销量已达400万部。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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