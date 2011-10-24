中国多家国有新闻网站筹划在沪IPO--南华早报

路透香港10月24日电---南华早报周一报导,中国多家国有新闻网站可能筹划在上海证交所首次公开发行(IPO)股票,他们的上市申请已在上周获得监管机构的批准.

报导援引中国证监会主席尚福林称,促进文化产业发展是最近中共中央会议的首要议题,证监会将全力支持文化企业上市.

报导提到,产业观察家预料,人民日报、新华社和中央电视台旗下新闻网站可能寻求首批上市.

有人担忧,由于缺乏灵活性,国有新闻网站恐难以和搜索巨头百度(BIDU.O)等竞争对手抗衡.官方网站唯一的竞争力将是北京可能给予它们的垄断优势.报导未透露更多的上市细节.(完)

--编译 肖群英;审校 张涛

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