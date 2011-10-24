中国多家国有新闻网站筹划在沪IPO--南华早报

人民币放量大幅收跌 外储跌破3万亿美元刺激尾盘购汇
路透上海/北京2月7日 - 人民币兑美元即期周二大幅收跌近200点，中间价则微升2点。交易员指出，客盘实需购汇仍较多，而美元指数隔夜企稳反弹亦提振买气；午后汇率虽一度小幅回调，但近收盘时1月外储数据公布，超预期跌破3万亿美元刺激尾盘购汇，且央行并未出手控制跌幅，令汇率再度走贬。
路透香港10月24日电---南华早报周一报导,中国多家国有新闻网站可能筹划在上海证交所首次公开发行(IPO)股票,他们的上市申请已在上周获得监管机构的批准.
报导援引中国证监会主席尚福林称,促进文化产业发展是最近中共中央会议的首要议题,证监会将全力支持文化企业上市.
报导提到,产业观察家预料,人民日报、新华社和中央电视台旗下新闻网站可能寻求首批上市.
有人担忧,由于缺乏灵活性,国有新闻网站恐难以和搜索巨头百度(BIDU.O)等竞争对手抗衡.官方网站唯一的竞争力将是北京可能给予它们的垄断优势.报导未透露更多的上市细节.(完)
--编译 肖群英;审校 张涛
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