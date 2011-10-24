评级机构频繁警告并下调评级激怒欧洲领导人

路透伦敦10月21日电---欧盟对评级机构最近的攻击有股强烈的"射杀信差"的味道.这凸显出欧元区官员在面临市场不断施压、要求其对债务危机迅速采取行动时,有多麽地沮丧.

与此相反的是,许多投资者认为,评级机构的主要价值在于它们给政府施加压力,促使其整顿财政.

评级机构为人所诟病之处,在于其动作往往太慢,在市场实际价格表明存在问题之後很久才下调评级.

欧盟金融监管执委巴尼尔(Michel Barnier)周四暗示,评级机构是导致欧债危机的"原因之一",需要限制其对遭受危机打击的国家发布公开报告.

持有此观点者不止巴尼尔一人.评级机构需要在意大利应对诉讼,对希腊的几乎每一条评级声明都遭到该国财政部愤怒的正式回应.

"欧洲政府对评级机构的反应实在令人不敢恭维,"德国Berenberg私人银行高级分析师Christian Schulz表示.

穆迪、标准普尔和惠誉等评级机构发出的密如鼓点的评级下调和警告,的确已经构成欧债危机的一道主要特色.

部分评级下调或警告也似乎来得不合时宜,比如正值决策者努力达成协议,纾困希腊、葡萄牙和爱尔兰等国之时.

比如穆迪本周下调西班牙主权债信评级两个级距,而几天之後欧盟将要艰难地举行峰会,试图制定解决危机的全面路线图.

这家评级机构周一又做出出格之举,对法国发出警告称,若救助银行业及其他欧元区成员国的成本让法国的财政预算负担过重,或在三个月内将该国债信评级展望置于负面观察名单.

这有点类似发出警告前的示警,这通常出现于对并购时的企业债信警告,而不是针对主权债务;这有时也称为"展望动态"(outlook developing)警告.

**慢半拍**

在评级机构的举动导致欧洲官员困扰不堪之际,分析师和市场人士对此相当鄙视.

首先,评级机构对欧元区债务看似大动干戈的超级举动,主要是对他们此前屡次未能成功预测信用问题来临的反应.

米兰博可尼大学(Bocconi University)经济学暨金融监管教授Donato Masciandaro指出,评级机构未能成功预报1997-1998年亚洲金融危机,美国加州橘郡(Orange County)违约,美国能源交易商安然(Enron)、世界通讯(WorldCom)和环球电讯(Global Crossing)破产,以及最近一次的大灾难--结构化金融市场崩塌导致2007-09年金融危机.

Masciandaro认为,评级机构在主权债务方面并不拥有超越金融分析师的专门知识,因此就提供消息层面而言也没有太多附加价值.

"市场之所以作出反应,是因为很多规定是以评级为依据的,"他并称,他指的是部分基金不能持有未获最高评级的债券.

其他人也表示认同,并提出第二条批评意见,即评级机构实际上在追踪事件,而非预测事件发生.

"他们对欧元区的很多评级举动,你很难说他们是提前预警的,"Monument Securities固定收益分析师Marc Ostwald指出.

他认为,在评级调降前,大多数资产价格已经体现所在国真实的窘况.

例如,在穆迪调降西班牙评级前一周,西班牙10年期公债收益率(殖利率)已上升约40个基点.而目前仅略高于5.5%,也远低于7月触及的逾6.1%高位,表明穆迪调降评级对投资者策略而言毫无新意.

**压力点**

评级机构则辩解称,不应将其评级成果放在真空状态下检视.

"惠誉一贯认为,对其评级最好的利用是作为决策的参考指标之一,"惠誉全球主权评级主管David Riley在给路透的声明中表示.

"我们会继续对影响欧元区的新闻和重要经济财政问题分析做出评级反应."

同时,标普今年稍早调降美国主权债信评级的事件表明,有益于政治不属于评级机构业务模式的范畴,尽管美国公债实际上自评级下调之後反而红火.

对于投资者而言,尽管评级反应有些滞後,但仍然有其有益的一面.持续不断的评级下调和警告,相当于强大的商业游说,促使欧元区领导人采取措施.

"市场有自身反应的速度……政治也有它反应的速度.评级机构起到了催化剂的作用,"美国银行美林欧洲股市策略主管Gary Baker表示.

评级机构已经证明成为施压政府对债务采取措施的一个重要工具.例如,法国总统萨科齐将在明年总统选举之前,竭尽全力避免使法国失去最高的主权债信评级.

这就是为什麽评级机构这个信差,在欧元区的权力核心不受欢迎的一个原因.(完)

--编译 李春喜/肖群英;审校 张明钧

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