中国今冬明春天然气供需料基本平衡--能源局局长

中国央行公布1月末外汇储备跌破3万亿美元关口 续创近六年新低
路透北京2月7日 - 中国央行周二公布，今年1月末中国外汇储备为29,982.04亿美元，跌破3万亿美元关口，并创2011年2月以来新低；环比减少123.13亿美元，为连续七月下降，12月为减少410.81亿美元。
路透北京10月24日电---中国发改委副主任、国家能源局局长刘铁男表示,今冬明春天然气供需将基本平衡,但如果低气温持续时间超出预期且发电厂需求大增,天然气供应将紧张.
刘铁男上周五在一次会议上表示,由于产出和进口稳定增加,今冬明春天然气供应将比上年同期增长近20%.
国家统计局数据显示,中国今年前三季度天然气产量较上年同期增加7.5%至760亿立方米.
根据发改委数据,中国今年1-9月天然气进口飙升至225亿立方米,同比大增89%.(完)
--编译 王兴亚;审校 王冠中
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