中国今冬明春天然气供需料基本平衡--能源局局长

中国央行公布1月末外汇储备跌破3万亿美元关口 续创近六年新低

路透北京2月7日 - 中国央行周二公布，今年1月末中国外汇储备为29,982.04亿美元，跌破3万亿美元关口，并创2011年2月以来新低；环比减少123.13亿美元，为连续七月下降，12月为减少410.81亿美元。