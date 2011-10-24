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中国财经 | 2011年 10月 24日 星期一 13:00 BJT

中国今冬明春天然气供需料基本平衡--能源局局长

路透北京10月24日电---中国发改委副主任、国家能源局局长刘铁男表示,今冬明春天然气供需将基本平衡,但如果低气温持续时间超出预期且发电厂需求大增,天然气供应将紧张.

刘铁男上周五在一次会议上表示,由于产出和进口稳定增加,今冬明春天然气供应将比上年同期增长近20%.

国家统计局数据显示,中国今年前三季度天然气产量较上年同期增加7.5%至760亿立方米.

根据发改委数据,中国今年1-9月天然气进口飙升至225亿立方米,同比大增89%.(完)

--编译 王兴亚;审校 王冠中

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