中国海军医院船首次访问古巴

人民币放量大幅收跌 外储跌破3万亿美元刺激尾盘购汇
路透上海/北京2月7日 - 人民币兑美元即期周二大幅收跌近200点，中间价则微升2点。交易员指出，客盘实需购汇仍较多，而美元指数隔夜企稳反弹亦提振买气；午后汇率虽一度小幅回调，但近收盘时1月外储数据公布，超预期跌破3万亿美元刺激尾盘购汇，且央行并未出手控制跌幅，令汇率再度走贬。
路透哈瓦那10月21日电（记者 Jeff Franks）---中国海军“和平方舟”号医院船周五抵达古巴哈瓦那港，反映了两国的友好关系及中国日益扩大的全球影响力。
古巴海军官员为长178米的“和平方舟”号抵港举行了低调的欢迎仪式，未邀请国际媒体。
中国海军官兵在船上列队，“和平方舟”号在古巴导弹快艇和巡逻艇引导下驶入哈瓦那港。主桅杆上悬挂着古巴和中国国旗。
美国海军战争学院（U.S. Naval War College）教授埃瑞克森（Andrew Erickson）的博客称，这是中国海军舰艇首次访问加勒比海地区。
古巴拉美社（Prensa Latina）和中国新闻媒体报导称，“和平方舟”号将在古巴停留至周三，随後还将访问牙买加、特立尼达和多巴哥以及哥斯达黎加，此行为期100天，被称为“和谐使命-2011”。
拉美社称，“和平方舟”号在哈瓦那停留期间，双方将进行科学交流活动，但并未透露，中方是否会向当地提供医疗活动。
中国媒体称，该船共有300个医疗床位、八间手术室、107名医护工作人员，其中包括医生和护士。
军事专家和中国观察员称，“和平方舟”号执行访问任务，是中国提升“软实力”的方式之一，以此树立中国良好形象，并实现其它政策目标，如增进贸易往来及获取原材料。（完）
编译：黎黎 发稿：王凤昌
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