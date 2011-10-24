美朝同意明年恢复搜寻美军战争遗骸

英国议会否决针对退欧立法的第一批修订意见
路透伦敦2月6日 - 英国议会周一否决了围绕脱欧立法提出的第一批修正意见。脱欧立法将授权首相特雷莎·梅将英国的脱欧意向知会欧盟。
路透华盛顿10月22日电---美国国防部发表声明称，美国和朝鲜已经达成协议，同意恢复搜寻在1950-53年朝鲜战争中阵亡的美军士兵遗骸。
美国和朝鲜官员在曼谷经过三天磋商，最终达成了这项协议。
美国国防部周五在声明中称，美方代表团由国防部副部长纽贝里（Robert Newberry）率领，代表团成员还包括国务院和来自军方的官员。
五角大楼称，搜寻工作预计于明年恢复。
“搜寻战争中失踪的美国人下落属于独立的人道主义事务，与两国其他任何事务并无关联，”声明称。
至今仍有逾7,900名美国士兵被列在朝鲜战争失踪人员名单中，其中约有5,500人估计被埋在朝鲜境内。因朝鲜核项目引发的不确定因素的影响，两国联合搜寻美军失踪者遗骸的工作于2005年5月中断。
朝鲜长期以来一直寻求与美国签署和平条约，正式结束两国持续数十年的敌对状态，因朝鲜战争只是以停火形式结束，两国并没有签署和平条约。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透伦敦2月6日 - 英国议会周一否决了围绕脱欧立法提出的第一批修正意见。脱欧立法将授权首相特雷莎·梅将英国的脱欧意向知会欧盟。
路透华盛顿2月6日 - 美国众议院周一投票表决，未来执法当局在搜查科技公司的旧电子邮件前，需先取得搜查令。这是担心特朗普政府可能着手扩大政府监视权限的隐私拥护人士的一项胜利。
路透伦敦2月6日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)发言人周一表示，国会议员试图变更首相的退欧策略，将无法阻止英国退出欧盟；在这名发言人谈话不久后，英国国会将就可能进行的立法修正进行辩论。