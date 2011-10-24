美朝同意明年恢复搜寻美军战争遗骸

路透华盛顿10月22日电---美国国防部发表声明称，美国和朝鲜已经达成协议，同意恢复搜寻在1950-53年朝鲜战争中阵亡的美军士兵遗骸。

美国和朝鲜官员在曼谷经过三天磋商，最终达成了这项协议。

美国国防部周五在声明中称，美方代表团由国防部副部长纽贝里（Robert Newberry）率领，代表团成员还包括国务院和来自军方的官员。

五角大楼称，搜寻工作预计于明年恢复。

“搜寻战争中失踪的美国人下落属于独立的人道主义事务，与两国其他任何事务并无关联，”声明称。

至今仍有逾7,900名美国士兵被列在朝鲜战争失踪人员名单中，其中约有5,500人估计被埋在朝鲜境内。因朝鲜核项目引发的不确定因素的影响，两国联合搜寻美军失踪者遗骸的工作于2005年5月中断。

朝鲜长期以来一直寻求与美国签署和平条约，正式结束两国持续数十年的敌对状态，因朝鲜战争只是以停火形式结束，两国并没有签署和平条约。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。