地方融资平台贷偿风险缓释 房贷风控仍不断加强--银监会

(新增更多细节及背景)

* 地方融资平台贷偿风险缓释

* 重点推进存量平台贷整改

* 高度关注在建项目信贷支持

路透北京10月24日电---对于备受关注的中国地方政府融资平台贷款问题,中国银会副主席周慕冰表示,该类贷款的贷偿性风险得到有效缓释,未来将重点推进存量贷款的整改增信;而房地产贷款风险控制仍然在不断加强.

新浪网周一引述他在新浪金麒麟论坛上并称,部分续建项目尚未完成的情况下,又提出规模庞大的新投资计划,产生了超常的信贷需求,银监会高度关注在建项目的信贷支持问题.

"下一阶段...将重点推进存量平台贷款的风险缓释和整改增信.所有存量平台贷款必须落实合格、足值的抵质押,并进行还款方式整改."他说.

周慕冰强调,凡以公益性资产作抵质押的平台贷款,应以合法的非公益性资产进行全额置换;凡以政府承诺担保及以无土地使用权证的土地出让收入承诺抵押的平台贷款,应及时追加合法有效的抵押担保.对于整贷整还的存量平台贷款,做到项目建成投产後,每半年偿还本金一次、利随本清.

同时,对原有期限安排不合理的贷款,在其满足担保抵押落实、合同补正到位等条件後,根据现金流与还本付息的实际匹配情况,经批准可适当延长还款期限或展期一次.

审计署此前披露,地方政府性债务馀额2010年底达到10.7万亿元人民币.相较政府可支配的公共资源,上述债务偿还风险尚不足惧.部分地区的债务偿还对土地出让收入的依赖较大.

**关注在建项目信贷支持**

周慕冰指出,由于投资冲动与投资饥渴,在建项目规模过大是中国经济发展和经济完善的一大顽症.银监会建议,确保有限的信贷资金集中于在建的金融性项目的续建和收尾,确实防止出现"半拉子"工程,促进在建项目完成经济建设,完成现实生产力.

"当前,一些地方在续建项目还没有完成的情况下又提出了规模庞大的新投资计划,产生了超常的信贷需求."他说,这个情况恶化了经济结构,不利于形成现实的生产力.

此外,上述情况造成了总供给与总需求的失衡,物价上涨,通货膨胀;且容易造成银行体系的信用风险.

周慕冰并表示,今年以来,在可贷资金趋紧的形势下,银行理财业务在日渐活跃的同时,出现了很多不规范的情况.部分理财产品早已失去了代客户进行资产管理的本色,转而变成了商业银行突破信贷控制、规避风险监管、谋求高额利润的工具.

"这些名义上的'理财'、事实上的存款和贷款业务,由于缺乏必要的资本、拨备、抵押、担保等风险缓释机制,会蕴含较高的信用风险,客观上还会扰乱金融秩序."他称.

今年上半年理财产品规模出现井喷,并已引起了中国监管层的关注.6月底银监会批评个别银行通过发行高利率理财产品吸收存款绕过贷存比考核的不规范行为,并要求银行限期整改.(完)

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--发稿 康熙泽; 审校 张喜良

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