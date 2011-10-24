贾庆林访欧期间将重申对欧元区支持--新华

路透北京10月24日电---新华社周一报导称，中国全国政协主席贾庆林将在本周的欧洲之行中重申中国对欧洲的支持和信心。

新华社在评论文章中称，贾庆林将重申中国对欧洲克服当前金融危机的能力的信心，以及中国愿意协助欧洲共同应对挑战。

贾庆林此行将访问希腊、荷兰和德国。

中国国务院总理温家宝周五敦促欧洲阻止债务危机进一步蔓延，称欧元区需要进行根本性改革以摆脱困境。

新华社称，最终，解决欧洲债务问题的关键掌握在欧洲国家自己手中。正如温家宝总理上周五对欧盟委员会主席巴罗佐所说的那样，只有进行根本性的改革才是出路。

新华社评论指出，在当今全球化世界中，鉴于可能发生世界性金融和经济危机，地区性经济危机或将继续恶化。中国政府已经一针见血地指出，欧洲的当务之急是采取果断措施，控制债务危机。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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