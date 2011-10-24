蒙牛有意竞标惠氏婴儿配方食品事业--媒体

路透香港10月24日电---英国金融时报报导称,中国最大的奶品公司--蒙牛乳业(2319.HK)有意竞标制药巨擘辉瑞(Pfizer)(PFE.N)计划释出的营养事业,该项业务拥有知名的惠氏(Wyeth)品牌,价值估计达100亿美元.蒙牛乳业周一股价挫跌.

根据该篇周日刊出的报导,金融时报引述接近此事的消息称,蒙牛正在与瑞银讨论竞标辉瑞旗下的惠氏婴儿配方食品部门的可能性.辉瑞先前曾表示将出售或分拆该部门.

市场咸认此策略大胆,因为辉瑞此部门价值几乎是蒙牛市值的两倍.

中午收盘时,蒙牛逆市大跌5.34%至24.80港元;大盘恒生指数扬升3.92%.

蒙牛及瑞银均拒绝评论.而辉瑞一名人士也不就此报导发表意见,仅表示,公司会持续寻找营运营养部门以外的可能性.

"到2012年前预计不会有进一步宣布."该名人士说.

市值约438亿港元(约56亿美元)的蒙牛,是中国销售量最大的乳品公司.该公司早前曾表示,有意拓展海外市场,并成为全球10大乳品公司.目前蒙牛位居第16.

路透8月引述熟悉情况的银行人士说,欧洲食品集团雀巢(Nestle)NESN.VX和达能(Danone)(DANO.PA)是竞购辉瑞旗下惠氏婴儿配方奶粉业务的初期领先者.辉瑞7月提出欲出售惠氏业务.分析师预计,全球四大品牌--雀巢、美赞臣(Mead Johnson,美强生)(MJN.N)、达能和雅培(ABT.N)会有兴趣.

金融时报报导,由摩根士丹利顾问的辉瑞,可能会在11月就可能买家发出通知,这项标售进展的速度较预期慢.预计进入标售程序的公司有;达能(投行为摩根大通(JPM.N)、Lazard),雀巢(投行为Rothschild),美赞臣(投行为高盛).美国的亨氏(汉斯,Heinz)HNZ.N可能也会参与标售.

1999年与内蒙古成立的蒙牛集团,主要业务为液体奶、冰淇淋及奶粉、奶酪等其他乳制品.该公司2008年卷入了"三聚氰胺"事件,此後获中粮集团认购28%股份.

中国另一国企光明食品(集团)则表示无意竞标辉瑞事业.该公司8月间与澳大利亚食品控股有限公司(Manassen)达成战略合作意向,由光明食品从後者目前的股东CHAMP私募基金手中收购Manassen公司75%的股权.(完)

--记者 李珊珊/郭经伟/Stephen Aldred; 审校 黄凯

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