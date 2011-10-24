利比亚宣布解放 卡扎菲仍未下葬

利比亚执政当局周日宣布，利比亚全国已从卡扎菲42年的统治中解放，“法老”（卡扎菲）已被弃入历史的垃圾箱，民主与和平的未来在向利比亚招手。当天数以千计的人汇集在班加西观看解放庆祝仪式。同时卡扎菲尸体还停放在米苏拉塔供民众参观，尚未下葬，而根据伊斯兰教法，尸体应当立刻被葬。路透