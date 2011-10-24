央企去年净利润排名 中石油第一联通垫底

中国国务院国资委披露了120家央企中102家去年的经营效益''成绩单''.其中中石油1,241.8亿元人民币位列''最赚钱央企''第一名,而中国联通以亏损41.4亿元垫底. 新华周六报导援引数据显示,中国移动、中海油、中石化、神华集团分别排名''最赚钱央企''的二至五名. 路透