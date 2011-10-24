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路透中文国际短讯 | 2011年 10月 24日 星期一 15:07 BJT

央企去年净利润排名 中石油第一联通垫底

中国国务院国资委披露了120家央企中102家去年的经营效益"成绩单".其中中石油1,241.8亿元人民币位列"最赚钱央企"第一名,而中国联通以亏损41.4亿元垫底. 新华周六报导援引数据显示,中国移动、中海油、中石化、神华集团分别排名"最赚钱央企"的二至五名. 路透

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