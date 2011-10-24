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路透中文国际短讯 | 2011年 10月 24日 星期一 15:10 BJT

蒙牛有意竞标惠氏婴儿配方食品事业--媒体

英国《金融时报》周日报道,中国最大的奶品公司--蒙牛乳业有意竞标制药巨擘辉瑞计划释出的营养事业,该项业务拥有知名的惠氏品牌,价值估计达100亿美元.蒙牛乳业周一股价挫跌. 报道引述接近此事的消息称,蒙牛正在与瑞银讨论竞标辉瑞旗下的惠氏婴儿配方食品部门的可能性.路透

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