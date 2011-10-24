贾庆林访欧期间将重申对欧元区支持

新华社周一报道，中国全国政协主席贾庆林将在本周的欧洲之行中重申中国对欧洲的支持和信心，以及中国愿意协助欧洲共同应对挑战，不过新华文章也指出，最终，解决欧洲债务问题的关键掌握在欧洲国家自己手中。贾庆林此行将访问希腊、荷兰和德国。路透