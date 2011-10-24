版本:
中国
路透中文国际短讯 | 2011年 10月 24日 星期一 15:17 BJT

中国10月汇丰制造业PMI初值重返扩张区间

汇丰(HSBC)周一公布名为"汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览"的10月初值数据显示,中国制造业活动回暖,受产出及新增订单指数回升带动,显示经济进一步企稳. Markit新闻稿显示,宏观经济先行指标--10月汇丰中国制造业PMI初值51.1,高于上月终值49.9,四个月来首次站上荣枯分水岭线50上方. 路透

更多 路透中文国际短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐