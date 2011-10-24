李克强访朝 希望六方会谈早日重启

英国议会否决针对退欧立法的第一批修订意见
路透伦敦2月6日 - 英国议会周一否决了围绕脱欧立法提出的第一批修正意见。脱欧立法将授权首相特雷莎·梅将英国的脱欧意向知会欧盟。
路透北京10月24日电---据新华社周一报导，正在朝鲜访问的中国国务院副总理李克强表示，中国希望朝鲜加强与韩国和美国的对话沟通，期望早日重启六方会谈。
李克强与与朝鲜内阁总理崔永林会谈时表示，不断巩固和发展中朝传统友好合作关系，是中方坚定不移的方针。
朝鲜近期与韩国与美国接触，以缓解紧张局势，本周一将与美国官员在日内瓦会面。
据新华社报导，李克强周日晚对崔永林表示：“中方支持朝方坚持接触对话的正确方向，推动有关对话早日取得成果，尽早重启六方会谈，推进（朝鲜）半岛无核化。”
李克强称：“改善北南和朝美关系，加强对话沟通，维护半岛和平稳定，符合各方共同利益。”
李克强周日开始对朝鲜进行为期三天的访问，随行者包括中国国家开发银行董事长陈元等经济与外交官员。
李克强还对崔永林表示，双方应保持双边贸易平稳快速增长，积极稳妥推进重点合作项目。（完）
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