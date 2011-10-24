中国金融高层齐聚各抒己见

* 央行行长畅谈国际收支,今年经常项目顺差与GDP之比将在4%左右

* 银监会强调六个关注,包括在建项目信贷及地方融资平台风险

* 保监会陈述银根收紧令寿险受困,偿付能力大降

* 避开低迷股市,证监会泛谈支持新媒体参与资本市场建设

作者 沈燕

路透北京10月24日电---或许缘于中国将要到来的新一轮金融高层人事变动的敏感期,包括中国央行在内的"一行三会"高层在北京一场聚会上显然各怀心事各说各话.而在银根收紧的大环境下,中国保险业似乎最受伤,寿险偿付能力明显下降.

周一在北京召开的新浪金麒麟论坛以"中国经济的全球机会"为主题,中国央行行长周小川再现学者功力,畅谈中国国际收支改善,以佐证经济结构调整成效;银监会明确表态关注在建项目信贷及地方融资平台风险;而证监会则泛谈支持新媒体参与资本市场建设,避而不谈中国股市的低迷.

"受外部宏观经济、金融形势的影响,寿险业务增长明显放缓."保监会副主席陈文辉称,"受资本市场下跌,上市公司向股东分红,公司业务发展消耗资本金等多因素的影响,寿险公司偿付能力充足率持续下降."

他并表示,从未来几个月的趋势判断,若欧美债务危机影响持续深化,市场资金面更为紧张,资本市场持续下降,保险业偿付能力将面临较大压力.

对于备受关注的中国地方政府融资平台贷款问题,银会副主席周慕冰表示,该类贷款的贷偿性风险得到有效缓释,未来将重点推进存量贷款的整改增信;而房地产贷款风险控制仍然在不断加强

近期有关中国金融高层人事变动的传闻尘嚣甚上,包括一行三会(央行、银监会、证监会和保监会)的掌门人都可能发生变动.

上周证监会官方网站称,经批准黎晓宏接替李小雪,任中国证券监督管理委员会纪委书记.至于倍受关注的证监会主席人选,市场预期接棒机会较大的包括中国农行(601288.SS)(1288.HK)董事长项俊波.有业内人士对路透表示,证监会主席的任命估计近期就有可能公布.

**各怀心事各说各话**

身为监管中国金融资本市场的高层,对于正处人事变动的风口浪尖上,避谈本领域的下一步动作亦无可厚非.

中国央行行长周小川,则通过一系列数字对比,从专业角度详解中国国际收支状况的改善反映出经济结构的调整,指出个别国家对中国汇率政策的说三道四,可能是"醉翁之意不在酒".

中国约3.2万亿美元的巨额外汇储备及庞大的贸易顺差,屡屡成为国际上指责人民币汇率被低估的理由.美国参议院本月11日通过了一项有争议的法案,威胁要用报复性关税和其他处罚措施,为其"估值过低"的货币而惩罚中国.

其後,美国财政部宣布有关中国汇率政策的报告将推迟到今年稍後一些全球重要经济会议召开後再行公布.该报告将判断中国是否操纵人民币汇率以获得不公正的贸易优势.

周小川指出,中国经常项目对GDP之比,最高的年代2007年、2008年在10%左右,或者还略微高出10%,随後就有所降低,到2010年下降到5.2%,今年上半年下降到2.8%.

"总的估计,中国今年经常项目顺差与GDP之比将在4%左右,有一个明显的改进.从贸易顺差的角度来看,今年上半年的贸易顺差对GDP之比是1.4%,全年也是比较乐观的,都表明中国的结构表示有明显得改进."周小川预计,从国际收支总平衡,中国今年国际收支的总顺差可能还是比较大的.

作为中国资本市场的监管者--证监会,其高层就泛谈新媒体与资本市场的关系.证监会副主席刘新华表示,新媒体已经成为资本市场信息传播的重要渠道.在改变现有传播格局和舆论形成机制的同时,也对监管部门、上市公司、中介机构、新媒体和投资者等市场各方参与者提出了一系列的要求.

在中国经济一枝独秀,前三季度GDP同比增幅达9.4%时,中国股市也成为全球表现欠佳的市场之一,沪市综指从去年底的2,808点跌至目前的2,360多点,累计跌幅近16%.

**银监会明确表态'六个关注',紧银根险业最受伤**

相较中国央行与证监会高层的"顾左右而言它",银监会与保监会高层对本领域的表述笔墨最多,并明确指出下一步的工作重点.

"下一阶段...将重点推进存量平台贷款的风险缓释和整改增信.所有存量平台贷款必须落实合格、足值的抵质押,并进行还款方式整改."周慕冰称.

他指出,银监会下一步将从六个方面重点关注,包括关注在建项目信贷支持、小微型企业的金融服务、高度关注平台贷款的整改增信、理财业务的代理规范、信贷资金的真实使用、以及商业银行的科学考评.

而本轮收紧的银根似乎让中国保险业受伤较重.陈文辉就谈到今年以来寿险市场面临的形势,指出正面临业务增长明显放缓,偿付能力持续下降,以及退保率上升等难题.

究其原因,他指出,货币政策紧缩,银行资金面趋紧,银行存款面临非银行金融机构的激烈竞争,信贷额度受到监管,资本和监管日趋严格,开始大量发行理财产品,使得在银行渠道销售的保险产品的发展空间受到了一定挤压.

而资本市场低迷,投资收益不佳,股市下跌,债券收益率曲线上升,对保险公司投资收益造成显着的影响.

前三个季度,中国保险业资金运用平均收益率是2.7%,同比下降0.58个百分点.

面对困境,陈文辉提到保监会准备推动的政策措施包括,研究建立更加完善的资本补充机制,开拓离岸市场,探索和支持保险公司在香港市场开展人民币债权融资;同时引导和推进寿险业结构调整,提升寿险业资产负债的管理能力.

"研究适当放开权益类投资的比例管理,增强其灵活性,在风险可控,强化监管的前提下,适度放宽权益类投资的比例限制,研究进一步拓宽保险资金运用的渠道."陈文辉称.(完)

--审校 杨淑祯

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