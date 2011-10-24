中小商户集体提现 抗议矛头转向支付宝

中国331家银行公布2017年同业存单发行计划 规模139,712亿元
路透上海2月7日 - 中国银行、青海银行等公布2017年同业存单发行计划，至此，已有331家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模139,712亿元人民币。
路透北京10月24日电---自“淘宝新规”风波後，中国媒体周一报导称，中国的中小商户又将矛头转向了支付宝。
支付宝和淘宝商城均隶属于阿里巴巴集团。淘宝商城10月10日宣布，向进驻商城的商家收取的服务年费将从以往的6,000元提高至最多6万元，商家抵押的消费者保证金也由过去的1万元提高至最多15万元。
中国媒体报导称，这一规定让中小商户及其支持者在网上掀起了一轮抗议活动。
三天后，阿里巴巴集团称将投资18亿元，帮助淘宝商城中小商户发展，不过该计划的细节依然不明朗。
中国政府也呼吁对电子商务领域制定管理新规。
《南方都市报》报导称，中小商户上周五集体对支付宝进行提现，表达不满。
报导未提到有多少商户参与抗议，但支付宝在其官方微博上证实确有此事。
支付宝的一名发言人称，此次“恶意挤兑”没有对支付宝造成实际影响。
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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预估中值 前值 预估区间 上年同期 预测数