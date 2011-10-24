24日盘後分析：谨防反弹“一日游”

今日A股市场一改上周低迷之势，全天呈现探底回升的走势。承接上周跌势，早盘沪深两市股指弱势横盘震荡，两市股指以及创业板、中小板指再创调整新低，午後随着金融、煤炭、地产等权重股大举拉升的带动下，股指开始震荡回升，沪综指最终报收于2370.33点，大涨2.29%，而深成指也再度逼近万点大关。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

今日A股市场一改上周低迷之势，全天呈现探底回升的走势。承接上周跌势，早盘沪深两市股指弱势横盘震荡，两市股指以及创业板、中小板指再创调整新低，午後随着金融、煤炭、地产等权重股大举拉升的带动下，股指开始震荡回升，沪综指最终报收于2370.33点，大涨2.29%，而深成指也再度逼近万点大关。

从技术层面看，连续创新低後，市场存在较强的技术反弹需求，经过今日反弹，沪综指重新回到5日均线上方，在股指反弹过程中，两市成交量也出现明显放大，不过，虽然大盘暂时止跌，但是能否企稳并且反弹延续还有待进一步观察，谨防大盘再度出现“一日游”行情。

笔者认为，虽然短期内2300点关口暂时无忧，但是就目前内忧外困的市场环境而言，2300点仍然有可能被跌破，同时该关口的支撑力度也存在一定疑问。

笔者还是坚持之前的观点，在政策面、基本面、资金面没有明显改善之前，任何反弹都将是投资者调整仓位的好机会，短期内市场仍未企稳，投资者还需保持谨慎。

再回到今日股指大幅反弹的原因，有以下几点：

首先，汇丰中国今日发布的10月PMI指数显示，10月中国制造业PMI为51.1，重返景气线以上，为5个月来最高。同时，制造业产出指数、企业采购数量等指标增速均呈现放大趋势，暂时缓解了对中国经济增速下滑的担忧。

其次，温家宝总理表示要巩固房地产行业调控成果；同时国家发改委副主任彭森表示，年内价格运行拐点特征已经得到确认，预计今年後两个月CPI可以控制在5.0%以下。

从上述表态可以看出，经过前期的一系列紧缩政策，宏观调控已经见效，虽然短期内政策放松的可能性不大，但是在现有基础上既然已经见效就没有必要加大紧缩力度，在这样的预期下，各路资金悲观预期有所降温。

最後，欧盟财长们经过近十小时的谈判终于就欧洲银行业资本重组的问题达成一致，未来欧盟各国将向银行业注资约1000亿欧元以帮助本地银行抵御希腊债务危机以及欧元区范围内金融危机的风险。

综合上述分析，当前市场已经出现利好方面的消息，不像之前利空消息一边倒的窘境，不过投资者当前还不宜过分乐观，受到宏观经济减速、上市公司业绩下滑以及资金面紧张的负面影响，市场总体趋势依然难以摆脱颓势。

操作上，在趋势没有得到确认或者进一步明朗前，建议投资者继续保持谨慎，控制仓位。（完）

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