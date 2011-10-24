中国两名前政府官员因数据泄密获刑

路透北京10月24日电---中国最高人民检察院周一发表声明，称两名政府官员因泄露涉密经济数据被判最高六年徒刑，并指出保护政府公信力的必要性。

在新闻发布会前发布给记者的声明称，“去年5月以来，我国家宏观经济数据多次被泄露，引起了中央领导的密切关注。”

声明称，为遏制这种情况，原国家统计局办公室秘书室副主任孙振因向证券行业泄露27项统计数据，被判处五年徒刑。

声明还表示，原中国人民银行金融研究所货币金融史研究室副主任伍超明因向15名证券行业人员泄露25项统计数据，被判处六年徒刑。

声明称，两人没有提起上诉。

最近，中国国家统计局为降低数据泄露的可能性，已经开始尽早发布常规数据。

“国家宏观经济数据提前泄露，危害经济运行秩序，干扰市场公平竞争，影响政府公信力，”声明指出，“在今後的工作中，检察机关将继续保持打击泄密案件的高压态势，本着“发现一起、查处一起”的原则，依法高效查处各类泄密案件，确保国家秘密的安全。”（完）

编译：王凤昌 发稿：程芳

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