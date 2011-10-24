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时事要闻 | 2011年 10月 24日 星期一 18:01 BJT

美朝日内瓦开谈 欲缓解半岛紧张局势

路透日内瓦10月24日电---美国与朝鲜谈判人员周一在日内瓦开启为期两天的会谈，这是朝核六方会谈搁置两年多以来第二次进行此类会面。

继7月底在纽约举行的谈判，本次会谈更多旨在缓解朝鲜半岛紧张局势，而非重启六方会谈。

一名美国官员在日内瓦美国使馆外说道：“对话已经开始。他们正在室内谈判。”

双方代表团分别乘车抵达会议所在地。周一会谈时间预计持续至中午，然後双方单独用餐，下午2点（北京时间20点）会谈继续。（完）

编译：张敏 发稿：王凤昌

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