美朝日内瓦开谈 欲缓解半岛紧张局势

英国议会否决针对退欧立法的第一批修订意见
路透伦敦2月6日 - 英国议会周一否决了围绕脱欧立法提出的第一批修正意见。脱欧立法将授权首相特雷莎·梅将英国的脱欧意向知会欧盟。
路透日内瓦10月24日电---美国与朝鲜谈判人员周一在日内瓦开启为期两天的会谈，这是朝核六方会谈搁置两年多以来第二次进行此类会面。
继7月底在纽约举行的谈判，本次会谈更多旨在缓解朝鲜半岛紧张局势，而非重启六方会谈。
一名美国官员在日内瓦美国使馆外说道：“对话已经开始。他们正在室内谈判。”
双方代表团分别乘车抵达会议所在地。周一会谈时间预计持续至中午，然後双方单独用餐，下午2点（北京时间20点）会谈继续。（完）
编译：张敏 发稿：王凤昌
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