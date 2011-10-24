矿企私采滥挖 长城根基岌岌可危

焦点：澳洲央行维持利率不变 对经济增长持乐观看法
路透悉尼2月7日 - 澳洲央行(RBA)周二在今年的首次政策会议上维持利率不变，淡化了最近经济增长疲软的表现，称之为暂时现象，不会影响一段时间之后增速加快至3%的健康水平。
路透中国涞源10月21日电(记者 Jimmy Guan/Tyra Dempster)---环保人士警告称，中国的长城正沦为经济发展的牺牲品，因众多合法和非法矿企正将长城脚下的部分山体挖空。
被誉为“世界七大奇迹”之一的长城总长6,400公里，跨越中国11个省份，每年都吸引数以百万计的游客前来观光，其中多数游客参观的是北京附近被修缮後的部分城墙。
但在游客罕至的地方，部分城墙正在分崩离析。
新华社报导称，在位于北京西南约200公里的河北省涞源县，为开发铜、铁、钼、镍等矿藏，众多矿企的私采滥挖威胁着长城的稳定，有些矿坑甚至距离长城不到100米。
中国长城学会副会长董耀辉表示，由于其中很多矿企拥有法律许可，因此环保人士也无能为力。
董耀辉表示：“矿产资源的开发属于国土资源局的管辖范围，所以如果国土资源局向矿企颁发采矿许可，他们便可以在合同规定的指定地区合法开采矿产资源。”
“但在此过程中，国土资源局未顾及长城，也没有咨询文化遗产部门的意见，因为没有相关规定要求进行类似的咨询。这就导致了组织上的混乱。”
涞源县国土资源局将长城的损毁归咎于小型非法矿企，新华社援引他们的说法称，小型非法矿主使用先进的通讯设备，逃避执法部门的追查。
董耀辉表示，文化遗产部门每年都会获得长城修缮基金，但是并不能阻止损毁长城的事件发生。
“在保护长城方面，资金不是主要的。如果出台一项规定，不允许在长城沿线特定距离内采矿，这用得着花钱吗？”（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透悉尼2月7日 - 澳洲央行(RBA)周二在今年的首次政策会议上维持利率不变，淡化了最近经济增长疲软的表现，称之为暂时现象，不会影响一段时间之后增速加快至3%的健康水平。
路透旧金山/华盛顿2月6日 - 美国一家联邦上诉法院周二将就是否恢复总统特朗普的入境禁令听取辩论。此前特朗普发布行政令临时禁止七个穆斯林国家公民入境，这是其上台两周以来最受争议的一项政策。
路透英格兰索利哈尔2月6日 - 索利哈尔生产线上每辆路虎(Land Rover)车的铝制车身上，都带着一张长纸条，标注着每辆车的规格。在这张“身份卡”的最上方，注有车辆的出口目的国。