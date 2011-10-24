矿企私采滥挖 长城根基岌岌可危

路透中国涞源10月21日电(记者 Jimmy Guan/Tyra Dempster)---环保人士警告称，中国的长城正沦为经济发展的牺牲品，因众多合法和非法矿企正将长城脚下的部分山体挖空。

被誉为“世界七大奇迹”之一的长城总长6,400公里，跨越中国11个省份，每年都吸引数以百万计的游客前来观光，其中多数游客参观的是北京附近被修缮後的部分城墙。

但在游客罕至的地方，部分城墙正在分崩离析。

新华社报导称，在位于北京西南约200公里的河北省涞源县，为开发铜、铁、钼、镍等矿藏，众多矿企的私采滥挖威胁着长城的稳定，有些矿坑甚至距离长城不到100米。

中国长城学会副会长董耀辉表示，由于其中很多矿企拥有法律许可，因此环保人士也无能为力。

董耀辉表示：“矿产资源的开发属于国土资源局的管辖范围，所以如果国土资源局向矿企颁发采矿许可，他们便可以在合同规定的指定地区合法开采矿产资源。”

“但在此过程中，国土资源局未顾及长城，也没有咨询文化遗产部门的意见，因为没有相关规定要求进行类似的咨询。这就导致了组织上的混乱。”

涞源县国土资源局将长城的损毁归咎于小型非法矿企，新华社援引他们的说法称，小型非法矿主使用先进的通讯设备，逃避执法部门的追查。

董耀辉表示，文化遗产部门每年都会获得长城修缮基金，但是并不能阻止损毁长城的事件发生。

“在保护长城方面，资金不是主要的。如果出台一项规定，不允许在长城沿线特定距离内采矿，这用得着花钱吗？”（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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