美国防部长称朝鲜和中国让他“伤脑筋”

英国议会否决针对退欧立法的第一批修订意见
路透伦敦2月6日 - 英国议会周一否决了围绕脱欧立法提出的第一批修正意见。脱欧立法将授权首相特雷莎·梅将英国的脱欧意向知会欧盟。
路透日本横田空军基地10月24日电(记者 Phil Stewart)---美国国防部长帕内塔(Leon Panetta)周一抵达日本，称朝鲜的“不计後果”和中国军事力量的增强令其十分担忧。
这也是帕内塔自7月份上任以来的首次亚洲之行。帕内塔一直向该地区的盟友保证，尽管美国国内的国防开支可能会削减，但美国军方会维持在太平洋地区的强力态势。
帕内塔在日本《读卖新闻》(Yomiuri)发表的一篇观点文章中称：“作为太平洋地区的一个强国，美国仍致力于在亚洲的强力军事存在。”
帕内塔在写给印尼一家报纸的观点文章中承认，美国的盟友表达过类似担忧，即美国或许不会遵守在该地区的的承诺。
中国军方大力投资新技术，如航母、隐形战机、反舰弹道导弹等，而美国的财政预算却捉襟见肘，因此关于美国军力在太平洋地区行将式微的疑问浮出水面。
在结束对日本的访问後，帕内塔将前往韩国，他将在那里结束对亚洲长达一周的访问。
帕内塔在日本发表的观点文章中指出，中国正加速军队现代化，但却缺乏透明度。（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透伦敦2月6日 - 英国议会周一否决了围绕脱欧立法提出的第一批修正意见。脱欧立法将授权首相特雷莎·梅将英国的脱欧意向知会欧盟。
路透华盛顿2月6日 - 美国众议院周一投票表决，未来执法当局在搜查科技公司的旧电子邮件前，需先取得搜查令。这是担心特朗普政府可能着手扩大政府监视权限的隐私拥护人士的一项胜利。
路透伦敦2月6日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)发言人周一表示，国会议员试图变更首相的退欧策略，将无法阻止英国退出欧盟；在这名发言人谈话不久后，英国国会将就可能进行的立法修正进行辩论。