* 人民币兑美元即期续收涨

* 隔夜美元大挫,助中间价高开

* 欧债危机前景未明,市场难觅方向

* 人民币近期料追随美元步伐

路透上海10月24日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期汇价周一续收涨,因隔夜美元走颓令人民币中间价高开.不过欧债危机前景仍未明朗,在没有进一步的消息前,人民币料将保持近期追随美元指数的步伐.

"我觉得跟隔夜美元有关,最近人民币的走势都跟美元指数关系大一些."上海一银行交易员称.

他指出,在欧盟方面就解决危机做出更多举措之前,市场并无明显的方向可寻,人民币也将跟随海外市场盘整.

北京时间17:08,美元指数报在76.432点,涨0.037点,或0.05%.

以下为今日人民币兑美元主要报价以及中间价:

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价

------------------------------------------------------------------

6.3754 6.3673 6.3791 6.3549 6.3628 6.3840

东京汇市欧元兑美元周一持稳,宏观基金的轻度获利了结限制涨势,但市场仍寄望欧洲决策者朝着解决欧元区债务危机的方向继续迈进,令欧元受到支撑.

以下为北京时间17:00,离岸市场人民币报价:

今日 上日

NDF一年期人民币/美元 6.4050/00 6.4140

香港离岸市场人民币兑美元即期 6.4150/00 6.4150

境内市场美元兑人民币一年期掉期最新成交为贴水230点,相当于市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3524元.

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)

--发稿 曾菱/李宏薇; 审校 曾祥进

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。