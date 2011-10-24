北京前三季商品房销售面积下降8.3%

路透北京10月24日电---北京市统计局及国家统计局北京调查总队周一联合发布数据显示,今年前三季度北京市商品房销售面积同比下降8.3%,降幅比1-8月扩大0.4个百分点,而同期政策性住房销售面积同比增长1.2倍.

数据并显示,前三季度北京住宅销售面积为632.1万平方米,同比下降12%,降幅比1-8月扩大0.1个百分点;写字楼为152.1万平方米,增长13%;商业及服务业等经营性用房为75.3万平方米,下降20.3%.