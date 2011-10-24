北京前三季商品房销售面积下降8.3%

中国央行公布1月末外汇储备跌破3万亿美元关口 续创近六年新低
路透北京2月7日 - 中国央行周二公布，今年1月末中国外汇储备为29,982.04亿美元，跌破3万亿美元关口，并创2011年2月以来新低；环比减少123.13亿美元，为连续七月下降，12月为减少410.81亿美元。
路透北京10月24日电---北京市统计局及国家统计局北京调查总队周一联合发布数据显示,今年前三季度北京市商品房销售面积同比下降8.3%,降幅比1-8月扩大0.4个百分点,而同期政策性住房销售面积同比增长1.2倍.
新华社当日报导援引数据并称,今年前三季度北京市销售商品房915.8万平方米,销售政策性住房面积197.6万平方米.
数据并显示,前三季度北京住宅销售面积为632.1万平方米,同比下降12%,降幅比1-8月扩大0.1个百分点;写字楼为152.1万平方米,增长13%;商业及服务业等经营性用房为75.3万平方米,下降20.3%.
政策性住房方面,前三季度北京市政策性住房完成投资530.7亿元人民币,比上年同期增长2.3倍,其中住宅完成投资为432.7亿元,增长2.7倍.
同期政策性住房新开工面积为1,375.1万平方米,比上年同期增长4.7倍.
中国住建部此前公布,截止9月底,全国城镇保障性住房和棚户区改造住房已开工986万套,开工率达98%.(完)
欲了解更多详情,请点选北京市统计局网站(here)
--发稿 邵晓忆; 审校 曾祥进
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