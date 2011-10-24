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中国财经 | 2011年 10月 24日 星期一 18:40 BJT

北京前三季商品房销售面积下降8.3%

路透北京10月24日电---北京市统计局及国家统计局北京调查总队周一联合发布数据显示,今年前三季度北京市商品房销售面积同比下降8.3%,降幅比1-8月扩大0.4个百分点,而同期政策性住房销售面积同比增长1.2倍.

新华社当日报导援引数据并称,今年前三季度北京市销售商品房915.8万平方米,销售政策性住房面积197.6万平方米.

数据并显示,前三季度北京住宅销售面积为632.1万平方米,同比下降12%,降幅比1-8月扩大0.1个百分点;写字楼为152.1万平方米,增长13%;商业及服务业等经营性用房为75.3万平方米,下降20.3%.

政策性住房方面,前三季度北京市政策性住房完成投资530.7亿元人民币,比上年同期增长2.3倍,其中住宅完成投资为432.7亿元,增长2.7倍.

同期政策性住房新开工面积为1,375.1万平方米,比上年同期增长4.7倍.

中国住建部此前公布,截止9月底,全国城镇保障性住房和棚户区改造住房已开工986万套,开工率达98%.(完)

欲了解更多详情,请点选北京市统计局网站(here)

--发稿 邵晓忆; 审校 曾祥进

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